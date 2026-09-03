Средняя единовременная пенсионная выплата в РФ превысит 119 тыс. руб.

Размер средней единовременной выплаты пенсионных накоплений в 2027 году превысит 119 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные федерального бюджета России на 2026 год и период 2027-2028 годов.
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