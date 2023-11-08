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Рыболовный туризм: где лучший улов: рассказывает чемпион

Рыболовный туризм: где лучший улов: рассказывает чемпион

Вместе с нашим гостем — чемпионом мира по ловле рыбы Константином Кузьминым, найдем ответ на вопрос, который хоть раз в жизни поднимался либо на кухне, либо у костра в полевом лагере в любой компании рыболовов: где лучше ловить и где больше рыбы, в России или за рубежом?Наш гость многократно участвовал в рыбалках на разные виды рыб в разных странах мира, у него богатый опыт рыбалок в нашей стране и его мнение по этому вопросу особенно ценно для всех, особенно для тех, кто хочет узнать пр .

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