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Пятый канал

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Мария Захарова — Пашиняну: «Вы мужчина или женщина»

Мария Захарова — Пашиняну: «Вы мужчина или женщина»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном выводе российской военной базы из республики.

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