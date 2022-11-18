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Демографы заявили, что Россия может выйти из топ-10 стран по населению

Демографы заявили, что Россия может выйти из топ-10 стран по населению

Заместитель директора Института демографических исследований РАН, кандидат экономических наук Вадим Безвербный и директор Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко заявили о том, что Россия выпадет из топ-10 стран по количеству населения в мире.

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