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Александр Большунов: «На классике были не лучшие лыжи, а на коньке не с кем было сравнить, но для ЧР это была пара, на которой можно выигрывать»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате России в Сыктывкаре.

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