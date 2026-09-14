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Царьград

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ЕГС РАН зафиксировал землетрясение у Камчатки магнитудой 4,1

ЕГС РАН зафиксировал землетрясение у Камчатки магнитудой 4,1

В акватории Тихого океана у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр находился в 174 км от Петропавловска-Камчатского.

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