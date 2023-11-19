Финляндия закрыла еще один КПП на границе с Россией. Причина — перегруженность

Речь идет о пункте «Вартиус» на участке границы в Карелии. Движение на нем ограничено. Это уже пятый пункт пропуска, всего их девятьОдин из пяти оставшихся открытыми погранпунктов на границе Финляндии с Россией — «Вартиус» — временно закрыт и перегружен.
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