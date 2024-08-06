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Царьград

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Запутанная история в турецком отеле: У русских туристов пропали драгоценности на 3,9 млн рублей. И нашлись в неожиданном месте

В одном из турецких отелей произошла запутанная история. Русские туристы обнаружили пропажу драгоценностей на 3,9 млн рублей.

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