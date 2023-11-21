На Кубани потепление придет на смену мокрому снегу и ветру

- В среду на юг России выходит новый циклон, который пройдет через Черное море, Крым, затем побережье Азовского моря.
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