РЖД запускают программу нелояльности. Опрокинул бокал — потерял балл: по железнодорожным дебоширам ударят бонусами

Хулиганам и любителям распития горячительных напитков в пассажирских поездах грозит новое наказание. Если при нарушении правил их застукают, то могут не только ссадить с поезда, но и превратить в пустышку их карту «РЖД Бонус».
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