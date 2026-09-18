Приставы взыскивают 4,5 тысячи рублей штрафа с Долиной

Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении народной артистки России Ларисы Долиной, сумма взыскания составляет 4,5 тысячи рублей.
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