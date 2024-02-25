Политолог Мингалев: победа в Южной Каролине очень важна для Трампа

Global Look Press/Annabelle Gordon/Keystone Press Agency Для экс-президента США республиканца Дональда Трампа очень важна победа на праймериз своей партии в Южной Каролине, сообщил "Известиям" в воскресенье, 25 февраля, политолог Вадим Мингалев.
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