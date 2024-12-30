Россиян предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники начали использовать новую версию банковского трояна «NGate» с целью кражи денег у россиян. Вредоносная программа ворует данные банковской карты через NFC (технология передачи данных для совершения бесконтактных платежей).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии