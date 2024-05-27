Врач Заславский: в России первыми применили пенициллин для лечения сифилиса

Александр Флеминг открыл пенициллин в 1928 году, который начали применять для лечения сифилиса. Однако в Петербурге уже в 1871 году использовали зеленую плесень (пенициллин) для лечения этого заболевания, рассказал "Газете.
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