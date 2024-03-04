В Симферополе устроили показ нарядов из нетрадиционных материалов

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» и чемпионатного движения «Абилимпикс» в Симферополе состоялся ежегодный показ моделей одежды и причесок с использованием нетрадиционных материалов «Фантазии без границ».
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