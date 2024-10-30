Как наши артисты поплатились за фальшь, наглость и жадность - не могут продать и пол зала. Здравствуйте! Мы с вами, наконец-то, стали свидетелями, то ли справедливой ответочки, то ли удачного для нас стечения обстоятельств.
Эстрадная «мафия» раздавлена?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера артемьева
вся эта вонючая напыщенная фальшивая шобла просто раскрыла народу на себя глаза.и увидев их настоящими тварями народ прозрел и охерел.вон суки из залов и тв.
Ответить
16 час.
vagas Karlito
Да уж скинули "одёжу" вернее расчехлили их общими стараниями и теперь большие проблемы будут нарастать!) оказалось народ желает настоящего а не суррогата!))
Ответить
16 час.
N
Nata
Фальшивки. Жаль, что так запоздала расплата за распущенность, наглость, пошлость , безвкусие и остальные главные черты этих пустышек.
Ответить
58 мин.
Свежие комментарии