БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 354 подписчика

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  • Nata
    Фальшивки. Жаль, что так запоздала расплата за распущенность, наглость, пошлость , безвкусие и остальные главные черт...Эстрадная «мафия»...
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Эстрадная «мафия» раздавлена?

Эстрадная «мафия» раздавлена?

     Как наши артисты поплатились за фальшь, наглость и жадность - не могут продать и пол зала. Здравствуйте! Мы с вами, наконец-то, стали свидетелями, то ли справедливой ответочки, то ли удачного для нас стечения обстоятельств.

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Комментарии
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Вера артемьева
вся эта вонючая напыщенная фальшивая шобла просто раскрыла народу на себя глаза.и увидев их настоящими тварями народ прозрел и охерел.вон суки из залов и тв.
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16 час.
vagas Karlito
Да уж скинули &quot;одёжу&quot; вернее расчехлили их общими стараниями и теперь  большие проблемы  будут нарастать!) оказалось народ  желает   настоящего а не суррогата!))
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16 час.
N
Nata
Фальшивки. Жаль, что так запоздала расплата за распущенность, наглость, пошлость , безвкусие и остальные главные черты этих пустышек.
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58 мин.

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