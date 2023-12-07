Посол России в США Антонов заявил о том, что Байден потерял связь с реальностью

Русский дипломат считает риторику Вашингтона недопустимой.Глава дипломатической миссии России в Соединённых штатах Анатолий Антонов прокомментировал выступление президента США Джо Байдена о том, что в планах Москвы есть желание повоевать со странами НАТО.
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