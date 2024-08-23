Вооруженные силы (ВС) России быстро продвигаются на запад в Донецкой народной республике (ДНР), что указывает на отсутствие у Вооруженных сил Украины (ВСУ) линий обороны к востоку от Красноармейска, объяснил на своей странице в социальной сети X репортер немецкого издания Bild Джулиан Репке.