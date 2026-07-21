«Господь помилует Россию»: какие пророчества Серафима Саровского о судьбе страны волнуют людей спустя два века Елена ГалицкаяПреподобный Серафим Саровский — один из самых почитаемых русских святых XIX века.
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