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«Прекрасная шоколадница» — загадка знаменитой картины Лиотара

«Прекрасная шоколадница» — загадка знаменитой картины Лиотара

«Прекрасная шоколадница» — портрет аккуратно одетой красавицы, изящно держащей поднос с чашкой горячего шоколада и стаканом воды, — одна из самых известных работ Жана-Этьена Лиотара и жемчужина Галереи старых мастеров в Дрездене.

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