Meta Platforms заключила сделку по геотермальной энергетике для питания дата-центров в США

Владелец Facebook компания Meta Platforms заключила сделку на покупку геотермальной энергии у Sage Geosystems для снабжения своих американских центров обработки данных, сообщила компания в понедельник, поскольку она стремится создать инфраструктуру для поддержки своих масштабных инвестиций в энергоемкий искусственный интеллект.
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