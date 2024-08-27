Meta Platforms заключила сделку по геотермальной энергетике для питания дата-центров в США

Владелец Facebook компания Meta Platforms заключила сделку на покупку геотермальной энергии у Sage Geosystems для снабжения своих американских центров обработки данных, сообщила компания в понедельник, поскольку она стремится создать инфраструктуру для поддержки своих масштабных инвестиций в энергоемкий искусственный интеллект.