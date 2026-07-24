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Царьград

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Травмпункт в Академическом районе Екатеринбурга перейдет на круглосуточный режим с сентября

Травмпункт в Академическом районе Екатеринбурга перейдет на круглосуточный режим с сентября

Травматологический пункт в Академическом районе Екатеринбурга начнёт работать круглосуточно. Данную информацию в эфире телеканала ОТВ озвучила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

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