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BI: Байден блокирует вступление Украины в НАТО для привлечения избирателей

Действующий президент США Джо Байден, участвующий в президентских выборах, которые состоятся в ноябре 2024 года, не поддержал вступление Украины в НАТО из-за опасений за свое переизбрание на новый президентский срок.

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Комментарии
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Eduard
Не ое не поддержал,он просто идиот,а по Закону,им запрещается юрать страну,где идет война!
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