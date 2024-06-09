BI: Байден блокирует вступление Украины в НАТО для привлечения избирателей

Действующий президент США Джо Байден, участвующий в президентских выборах, которые состоятся в ноябре 2024 года, не поддержал вступление Украины в НАТО из-за опасений за свое переизбрание на новый президентский срок.
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