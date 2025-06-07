Техника врага горит на купянском направлении (ВИДЕО)

Техника врага горит на купянском направлении — свежие кадры из зоны проведения СВО. Расчеты ударных БПЛА группы «Конторы» группировки войск «Запад» сожгли два танка и пять пикапов ВСУ на купянском участке фронта.
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