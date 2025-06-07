Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 536 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анастасия Гончарова
    всё упыри делают только  для себя ,а не для простого человека...🐀😡В Госдуме прокомм...
  • Ole Ole
    Списки нужны на сайте Минобороны РФ , в типа Красный крест, международным комитетам солдатских матерей и в общества и...Россия может пойт...
  • Eduard
    Давно по Германии врезать пора,сразу вся "помощь" прекратится!Германия может сп...

Техника врага горит на купянском направлении (ВИДЕО)

Техника врага горит на купянском направлении (ВИДЕО)

Техника врага горит на купянском направлении — свежие кадры из зоны проведения СВО. Расчеты ударных БПЛА группы «Конторы» группировки войск «Запад» сожгли два танка и пять пикапов ВСУ на купянском участке фронта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх