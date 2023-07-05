Невероятная «бабушка» в бикини: 60-летнюю Деми Мур заподозрили в употреблении эликсира молодости

Фанаты заподозрили, что у актрисы появился новый бойфренд. Деми Мур - фото LEGION-MEDIAДеми Мур, которая в ноябре этого года будет праздновать свой уже 61-й по счету день рождения, продолжает поражать всех тем, как невероятно молодо она выглядит.