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Невероятная «бабушка» в бикини: 60-летнюю Деми Мур заподозрили в употреблении эликсира молодости

Невероятная «бабушка» в бикини: 60-летнюю Деми Мур заподозрили в употреблении эликсира молодости

Фанаты заподозрили, что у актрисы появился новый бойфренд. Деми Мур - фото LEGION-MEDIAДеми Мур, которая в ноябре этого года будет праздновать свой уже 61-й по счету день рождения, продолжает поражать всех тем, как невероятно молодо она выглядит.

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