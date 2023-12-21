Apple откажется от использования устаревших чипов в базовых моделях iPhone 16

Технологический портал MacRumors получил доступ к тестовой версии iOS 18, которая может свидетельствовать о том, что Apple откажется от использования устаревших процессоров в своих базовых моделях iPhone.
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