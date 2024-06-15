💡 Из-за непогоды часть Феодосии, Коктебеля, Курортного, села Степное, Наниково остались без электроснабжения Аварийные бригады уже приступили к ремонту, сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.
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💡 Из-за непогоды часть Феодосии, Коктебеля, Курортного, села Степное, Наниково остались без электроснабжения Аварийные бригады уже приступили к ремонту, сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.