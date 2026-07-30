Лидер хуситов: Саудовская Аравия - дойная корова США, что подтвердил и Трамп Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдул-Малик аль-Хуси выступил с жёстким заявлением в.
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Лидер хуситов: Саудовская Аравия - дойная корова США, что подтвердил и Трамп Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдул-Малик аль-Хуси выступил с жёстким заявлением в.
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