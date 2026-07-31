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Кравцов может перейти в «Динамо» Загреб. Хавбек ждет визу для завершения трансфера

Полузащитник Кирилл Кравцов интересен « Динамо » из Загреба. 24-летний российский хавбек ждет визу для завершения сделки, об этом сообщил журналист Анар Ибрагимов.

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