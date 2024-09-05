Разработчики крупных протоколов Aave и Sky подписали партнерский договор для развития DeFi

Создатели ведущих децентрализованных финансовых протоколов Aave и Sky (ранее известного как Maker) объявили о планах по созданию стратегического партнерства, которое объединит сектора децентрализованных финансов (DeFi) и традиционных финансов (TradFi).
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