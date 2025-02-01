Global Look Press/Steve Taylor/Keystone Press Agency На Западе продолжают верить в устаревшие стереотипы о РФ, которые не соответствуют действительности, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
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