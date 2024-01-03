Более ста зданий в Воронеже остались без отопления и горячей воды из-за аварии

Работы по восстановлению теплосетей затрудняет мороз. Сегодня в городе до минус 18 градусов Цельсия, к вечеру температура может упасть еще на несколько градусовБолее ста многоквартирных домов и 16 социальных объектов Воронежа остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплосетях.