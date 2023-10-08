Где же последовательность?

Картинка конечно же шутливая. Но в каждой шутке есть доля шутки. Где же осуждение Израиля в захвате земель многострадальной Палестины? В расчеловечивании народа Палестины? В многолетней оккупации земель Палестины?.
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