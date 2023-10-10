Эпичные кадры уничтожения танка ВСУ у Работино (ВИДЕО)

Эпичные кадры уничтожения танка ВСУ у Работино. На Запорожском фронте продолжаются бои. Операторы «Бобров» (Беспилотный отряд быстрого реагирования Минобороны РФ) точными ударами FPV-дронов уничтожают вражеский танк, а также другую технику и объекты ВСУ на линии Вербовое — Работино.
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