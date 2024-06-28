Мишель: саммит ЕС не утвердил меры по кредиту Киеву в 50 млрд долларов

Саммит ЕС не договорился о мерах по выделению Украине кредита в 50 млрд долларов с использованием доходов от российских активов, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на итоговой пресс-конференции саммита.
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