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Мишель: саммит ЕС не утвердил меры по кредиту Киеву в 50 млрд долларов

Мишель: саммит ЕС не утвердил меры по кредиту Киеву в 50 млрд долларов

Саммит ЕС не договорился о мерах по выделению Украине кредита в 50 млрд долларов с использованием доходов от российских активов, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на итоговой пресс-конференции саммита.

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