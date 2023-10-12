Макрон обратится к нации из-за роста антисемитских действий

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с лидерами политических партий в четверг и обратится к нации по телевидению, чтобы призвать к единству во Франции, где наблюдается увеличение проявлений антисемитизма после нападения ХАМАС на Израиль.
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