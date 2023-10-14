Конец Зеленского близок: России отдадут ещё два города

Бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор считает, что в случае переговоров между Киевом и Москвой Зеленский, скорее всего, отдаст России два города - Одессу и Харьков.
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