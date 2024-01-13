Самым популярным в Москве маршрутом в праздники стал «Путешествие в Рождество»

Несмотря на морозную погоду, жители и гости мегаполиса активно гуляли. Чаще всего в проекте «Узнай Москву» они выбирали маршруты — «Путешествие в Рождество», по сталинским высоткам и по местам съемок кинофильма «Москва слезам не верит», сообщили в пресс-службе столичного правительства.