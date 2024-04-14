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Определилась первая пара плей-офф НХЛ

Определилась первая пара плей-офф НХЛ

В первом раунде Кубка Стэнли-2024 встретятся «Колорадо Эвеланш» и «Виннипег Джетс». После сегодняшнего игрового дня стало ясно, что эти два клуба точно останутся до конца регулярного чемпионата на втором и третьем местах в Центральном дивизионе Западной конференции и потому сыграют между собой в 1/8 финала.

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