Определилась первая пара плей-офф НХЛ

В первом раунде Кубка Стэнли-2024 встретятся «Колорадо Эвеланш» и «Виннипег Джетс». После сегодняшнего игрового дня стало ясно, что эти два клуба точно останутся до конца регулярного чемпионата на втором и третьем местах в Центральном дивизионе Западной конференции и потому сыграют между собой в 1/8 финала.