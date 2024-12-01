Команда Bloober Team, стоящая за ремейком Silent Hill 2, занимается разработкой новой иг...

Команда Bloober Team, стоящая за ремейком Silent Hill 2, занимается разработкой новой игрыВ настоящее время нам уже известно, что студия Bloober Team занята разработкой нового хоррора Cronos: The New Dawn, но как оказалось, у польской компании находится еще одна игра в производстве.