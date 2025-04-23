Для орловского НКМЦ им. Круглой закупают аппараты ИВЛ для новорождённых

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности объявил тендер по поиску подрядчика на поставку аппарата искусственной вентиляции лёгких для новорождённых или аппарата высокочастотной искусственной вентиляции лёгких.
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