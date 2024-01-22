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next WAR

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Японские лётчики-камикадзе: самые серьёзные враги ВМС США в ходе Второй мировой войны

Японские лётчики-камикадзе: самые серьёзные враги ВМС США в ходе Второй мировой войны

Японские камикадзе времен Второй мировой войны. Когда речь заходит об этих людях, у многих простых обывателей возникает образ летчика с белой повязкой на лбу, выкрикивающего боевой кличь за секунды до того, как он протаранит вражеский корабль.

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