В Москве завершили реконструкцию кабельной линии для нового путепроводного тоннеля под МЦД-4

На северо-востоке Москвы завершены работы по реконструкции участка кабельной линии электропередачи, проходившей в зоне строительства путепроводного тоннеля через железнодорожные пути четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4).
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