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Басманный суд продлил арест Шахину Аббасову в деле об убийстве байкера

Басманный суд продлил арест Шахину Аббасову в деле об убийстве байкера

В московском районе Люблино произошло убийство байкера Кирилла Ковалева после спора о парковке. Басманный суд продлил арест Шахина Аббасова, обвиняемого в этом преступлении, и ещё одного участника дела.

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