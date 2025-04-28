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Калмыкия инвестирует 18,5 млрд рублей в модернизацию электросетей к 2029 году

Калмыкия инвестирует 18,5 млрд рублей в модернизацию электросетей к 2029 году

Правительство Калмыкии утвердило программу модернизации электросетей на 2026-2029 годы. Общий объем инвестиций составит 18,5 млрд рублей, что позволит повысить надежность энергоснабжения и подключить новых потребителей в регионе.

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