Калмыкия инвестирует 18,5 млрд рублей в модернизацию электросетей к 2029 году

Правительство Калмыкии утвердило программу модернизации электросетей на 2026-2029 годы. Общий объем инвестиций составит 18,5 млрд рублей, что позволит повысить надежность энергоснабжения и подключить новых потребителей в регионе.
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