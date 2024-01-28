Около 4,5 тыс. человек приняли участие в марафоне «Дорога жизни»

Самому взрослому участнику марафона 96 лет. В Петербурге стартовал 55-й зимний марафон «Дорога жизни», посвящённый 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
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