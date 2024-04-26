⚡️«Архангел»: Учимся летать⚡️ ⏺Как учатся летать и управлять беспилотниками? @tvcrimea24 Больше двух тысяч россиян научились управлять беспилотниками в рамках проекта «Архангел».
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⚡️«Архангел»: Учимся летать⚡️ ⏺Как учатся летать и управлять беспилотниками? @tvcrimea24 Больше двух тысяч россиян научились управлять беспилотниками в рамках проекта «Архангел».