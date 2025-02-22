Подлежит ли оплате проектная документация, которая не прошла экспертизу?

Проектная документация ОКС по общему правилу подлежит экспертизе. Зачастую по инициативе заказчиков в договоры на разработку документации включается условие о том, что результатом работ является документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы.
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