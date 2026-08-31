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Царьград

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Суд в Якутии вынес приговор за интернет-мошенничество на 120 тыс. рублей

Суд в Якутии вынес приговор за интернет-мошенничество на 120 тыс. рублей

Верхневилюйский суд в Якутии приговорил местную жительницу к условному сроку за мошенничество. Женщина, с 1 мая 2022 года обманывая девушек в соцсетях от имени юноши, похитила 120 тыс.

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