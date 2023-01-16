Победы впереди. Соледар – всего лишь этап борьбы

Как же мы соскучились по победам. Мы даже читать разучились от желания победить. После того как глава музыкантов заявил об установлении контроля над Соледаром, я прочитал сотни сообщений именно о победе.
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